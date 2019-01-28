Сотни людей пришли проститься с азербайджанским спортсменом - ВИДЕО

28 января 2019 17:09

Чемпиона мира по боям без правил, самбиста Хамиса Мамедова проводили в последний путь.

Как сообщает BAKU.WS, победитель многих турниров Хамис Мамедов предан земле в родном селе в Сабирабадском районе. С ним пришли проститься сотни людей, передает Day.Az.

Среди пришедших проститься со спортсменом наряду с близкими были коллеги покойного и простые граждане.

Отметим, Хамис Мамедов родился 24 июня 1984 года в Сабирабадском районе. Учился в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Работал в Министерстве налогов Азербайджанской Республики.

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Сотни людей пришли проститься с Хамисом Мамедовым

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