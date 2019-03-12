В Мингячевире вспыхнул пожар в районе, прилегающем к городку с вынужденными переселенцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA.Az, пожар начался в результате несоблюдения правил пожарной безопасности во время празднования "Йель чершенбеси". Огонь распространился на большую площадь и даже добрался до центра городка.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады МЧС, не дав огню распространиться дальше.

В настоящее время пожар полностью потушен.