В Азербайджане вспыхнул крупный пожар из-за праздничного костра - ФОТО
12 марта 2019 22:45 1 158
В Мингячевире вспыхнул пожар в районе, прилегающем к городку с вынужденными переселенцами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA.Az, пожар начался в результате несоблюдения правил пожарной безопасности во время празднования "Йель чершенбеси". Огонь распространился на большую площадь и даже добрался до центра городка.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады МЧС, не дав огню распространиться дальше.
В настоящее время пожар полностью потушен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23:11 424