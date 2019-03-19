С сегодняшнего дня в бакинском парке "Сахиль" начинается фестиваль по случаю праздника Новруз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Парк разделен на лаундж, торговые, сценические и развлекательные зоны.

Фестивальная зона будет работать с 11:00 до 21:00, а непосредственно в праздничные дни 19, 20 и 21 марта - до 23:00.

В ходе фестиваля в парке будут демонстрироваться ручные работы гончаров, ковроткачей, мастеров кукол, ювелиров и др., проводиться мастер-классы, а также организована ярмарка по продаже ручных работ.

На протяжении всего фестиваля известные кулинары будут готовить блюда национальной кухни. Также гостям будут представлены музыкальная и другие развлекательные программы.

В рамках фестиваля будет создана брендовая зона финальной лиги УЕФА, организованы футбольное поле, дни автографов спортсменов.

В эти праздничные дни будет показана музыкальная театральная постановка с новрузовскими персонажами, предложенная в новой концепции.

Фестиваль продолжится до 24 марта.

Мероприятие организовано Бакинским туристическим информационным центром при поддержке Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.