В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время фестиваля "Бахар Галасы" в Ичеришехер жителям и гостям столицы представлены различные народные танцы и песни, а также прозвучали любимые песни в исполнении звезд эстрады.

Сегодня также с концертной программой на площади Гоша Гала выступит молодая звезда турецкой эстрады Алейна Тилки.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет кадры продолжающейся праздничной атмосферы в Баку.