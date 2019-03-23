Вот так отмечают Новруз в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
23 марта 2019 11:33 327
В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время фестиваля "Бахар Галасы" в Ичеришехер жителям и гостям столицы представлены различные народные танцы и песни, а также прозвучали любимые песни в исполнении звезд эстрады.
Сегодня также с концертной программой на площади Гоша Гала выступит молодая звезда турецкой эстрады Алейна Тилки.
Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет кадры продолжающейся праздничной атмосферы в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!