https://news.day.az/society/1157138.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, передает Day.Az.
Согласно предварительной информации, землетрясение силой 3,1 балла зарегистрировано в Каспийском море в 17:18 по местному времени.
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