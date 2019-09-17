Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, передает Day.Az.

Согласно предварительной информации, землетрясение силой 3,1 балла зарегистрировано в Каспийском море в 17:18 по местному времени.

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