Азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присвоен международный статус.

Об этом руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала на семинаре на тему "Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Харманджи отметила, что до предоставления международного статуса руководителями представительства назначались граждане, имеющие гражданство Азербайджана. Но поскольку предоставлен международный статус, в азербайджанское представительство ВОЗ назначаются и иностранные граждане.

Она напомнила, что азербайджанскому представительству ПРООН также был предоставлен международный статус.

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