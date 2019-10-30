Азербайджанское представительство ВОЗ стало международным
Азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присвоен международный статус.
Об этом руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала на семинаре на тему "Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Харманджи отметила, что до предоставления международного статуса руководителями представительства назначались граждане, имеющие гражданство Азербайджана. Но поскольку предоставлен международный статус, в азербайджанское представительство ВОЗ назначаются и иностранные граждане.
Она напомнила, что азербайджанскому представительству ПРООН также был предоставлен международный статус.
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