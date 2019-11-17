https://news.day.az/society/1176425.html В Сумгайыте ВАЗ въехал в магазин
В Сумгайыте ВАЗ въехал в магазин
В Сумгайыте минувшим вечером произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Исмета Гаибова.
Автомобиль марки ВАЗ-2106, потеряв управление, врезался в дверь магазина. В результате аварии никто не пострадал.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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