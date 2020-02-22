Экс-глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие задержанные лица предстали перед судом.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время в Сабаильском районном суде рассматривается ходатайство следственного органа о вынесении в их отношении меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) 20 февраля провели спецоперацию в административном здании ИВ Нефтчалинского района, в ходе которой Исмаил Велиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, неоднократного получения взяток и присвоения средств в особо крупных размерах, а Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главный врач районной центральной больницы Тельман Захидов, заведующий районным отделом образования Аждар Керимов и другие - по фактам получения и дачи взяток.

Напомним, что ранее распоряжением Президента Ильхама Алиева Исмаил Магеррам оглу Велиев был освобожден от должности главы исполнительной власти Нефтчалинского района.