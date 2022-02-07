В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову

В Баку в Доме офицеров прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову. Сегодня ему исполнилось бы 34 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на открытии мероприятия прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

Офицерам и курсантам военных училищ был представлен DVD-диск оперы "Mübariz", грандиозная премьера которой прошла в январе прошлого года. Опера посвящена героизму Национального героя Мубариза Ибрагимова и памяти всех шехидов Карабахской войны.

Главную партию в опере исполнил являющийся автором идеи проекта директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Партии в опере также исполнили заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Сабина Арабли, Турал Агасиев, вокалисты Талех Яхъяев, Шабан Джафаров, Эльчин Ахадзаде и Айдан Гасанова. Автор либретто - поэт Шахин Мусаоглу, музыка - композитор Нармин Нагиева, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева. Балетмейстер - постановщик - заслуженный артист Джейхун Губадов, художник-постановщик - Фарид Наджафов. В спектакле приняли участие коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио (хормейстер Шахла Алекберова).

На открытии вечера представитель Дома офицеров Гюльхар Мамедова отметила, что такие герои, как Мубариз Ибрагимов, боровшиеся с армянскими оккупантами, являются примером для будущих поколений. Отважные сыны Азербайджана в период 44-дневной Отечественной войны освободили наши земли от армянской оккупации, восстановив территориальную целостность государства.

В результате спровоцированной в ночь с 18 на 19 июня 2010 года вооруженными силами Армении перестрелки у села Чайлы Тертерского района Азербайджана 22-летний прапорщик Национальной армии Мубариз Ибрагимов, вступив в неравную схватку с армянскими оккупантами, уничтожил большое количество живой силы агрессора. Мубариз Ибрагимов геройски погиб в неравной схватке, которая длилась пять часов.

В своем последнем письме к родителям Мубариз Ибрагимов написал: "Дорогие отец и мать! Если стану шехидом, не плачьте, гордитесь, что я возвысился до этой вершины. Буду воевать с оккупантами, пока не стану шехидом. Аллах велик! Да здравствует Родина!".

Героический поступок Мубариза Ибрагимова показал врагу крепость духа азербайджанского воина и стал примером для молодого поколения, которое в период 44-дневной Отечественной войны вновь продемонстрировало свою доблесть.

Еще в начале 44-дневной Отечественной войны, 4 октября 2020 года, пост, на котором героически сражался Мубариз Ибрагимов, был освобождён, и там был водружен флаг Азербайджана.

Рамиль Гасымов отметил, что этот патриотический проект внесет вклад в развитие классического искусства страны.

"История Азербайджана знает много героев, отдавших жизнь за Родину. Их имена вписаны в историю, чтобы потомки знали и чтили память тех, кто отдал свою жизнь за мирную жизнь соотечественников. Мубариз Ибрагимов - Герой Азербайджана, и его подвиг высоко чтится азербайджанским народом. Это история великого мужества и национального возрождения. Светлая память о наших героях, о шехидах Карабахской войны будет жить вечно в сердцах азербайджанского народа. Азербайджан - независимое государство, которое находится на пути развития и процветания", - отметил Рамиль Гасымов.

Именем Мубариза Ибрагимова названы одна из центральных улиц его родного города Билясувар и городская школа-лицей для одаренных детей, перед которой воздвигнут его памятник. В честь Мубариза Ибрагимова также назван танкер, о герое снят документальный фильм.

На вечере выступили представители творческого коллектива оперы "Mübariz", прозвучали патриотические композиции.