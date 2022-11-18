Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 349 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 105, вторую - 68, три и более - 140, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 36 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 917 878. Первую дозу вакцины получили 5 391 665, вторую - 4 872 987, три и более - 3 389 668, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 558 человек.