https://news.day.az/society/1528167.html В Азербайджане будет создан новый национальный парк
В Азербайджане будет создан новый национальный парк
На равнине Аджинохур планируется создание нового национального парка.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.
Он сказал, что в настоящее время ведется сбор Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана документов, и планируется их представление в соответствующие органы.
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