В Азербайджане будет создан новый национальный парк

На равнине Аджинохур планируется создание нового национального парка.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

Он сказал, что в настоящее время ведется сбор Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана документов, и планируется их представление в соответствующие органы.