Сельджук Байрактар встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Технический директор компании Baykar Makinа Сельджук Байрактар посетил вчера лагерь азербайджанских волонтеров, занятых помощью пострадавшим в Кахраманмараше и поинтересовался их деятельностью.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, Сельджук Байрактар вместе с супругой Сюмейе Эрдоган приняли участие в открытии Центра поддержки женщин, где будет работать наша молодежь. Байрактар высоко оценил широкомасштабные кампании помощи, проводимые азербайджанским государством и народом, а также благородную деятельность азербайджанских добровольцев в братской стране, выразил благодарность Азербайджану и нашему народу за солидарность в эти трудные дни.

Отметим, что азербайджанские молодежные волонтерские организации более 20 дней в палаточных городках в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия, обслуживают тысячи пострадавших, осуществляет разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших регионов, предоставляют пострадавшим воду и горячие напитки, оказывают другие вспомогательные услуги. Волонтеры также активно участвуют в осуществлении гуманитарной деятельности в отдаленных селах зоны стихийного бедствия.