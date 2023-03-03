https://news.day.az/society/1543279.html Пенсионный возраст может быть снижен для ряда граждан
Пенсионный возраст может быть снижен для ряда граждан
В связи с установлением пенсионного возраста женщин в Азербайджане в 63 года предлагается внести соответствующие изменения в закон "О трудовых пенсиях".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре