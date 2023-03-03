Пенсионный возраст может быть снижен для ряда граждан

В связи с установлением пенсионного возраста женщин в Азербайджане в 63 года предлагается внести соответствующие изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется