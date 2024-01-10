Продолжится ли снежная погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 11 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем 4-7 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2 ° тепла.

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