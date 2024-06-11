Военная прокуратура Азербайджана о смерти пропавшего военнослужащего

На основании факта смерти военнослужащего N-ской воинской части министерства обороны, рядового Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу, сотрудниками Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, представляющие значимость для дела предметы были взяты в качестве вещественных доказательств, взяты показания, выполнены другие действия.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что по данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Отметим, что минувшим днем военнослужащий армии Азербайджана, рядовой Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. В связи с поиском пропавшего военнослужащего были приняты необходимые меры.

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