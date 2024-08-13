Усилен контроль за ввозом продуктов из США в Азербайджан

Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции министерства сельского хозяйства США объявила на официальном интернет-сайте о решении отозвать 71 вид пищевых продуктов (готовых к употреблению продуктов животного и птичьего происхождения) под брендами "Boar's Head" и "Old country" с датами производства 10 мая 2024 года и 29 июля 2024 года соответственно.

Как сообщает во вторник Day.Az, по данным Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, в 13 штатах США в результате заражения продукции, производимой компанией "Boar's Head Provisions Co." бактерией "Listeria monocytogenes", было выявлено до 43 случаев заболевания.

В сообщении также говорится, что инфицированные были госпитализированы, и среди них было три смертных случая.

Употребление продуктов, зараженных "Listeria Monocytogenes", в первую очередь вызывает листериоз, который считается серьезной инфекцией, поражающей беременных женщин, людей в возрасте 65 лет и старше или людей со слабой иммунной системой. В некоторых случаях люди, не относящиеся к этим группам риска, также попадают в зону действия инфекции.

Отметим, что в результате исследований, проведенных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, было установлено, что указанные продукты не импортируются в Азербайджан.

"Кроме того, агентство усилило меры по контролю за всеми продуктами высокого риска, импортируемыми в Азербайджан из США.

Кроме того, мы заявляем, что производители пищевых продуктов высокого риска, импорт которых осуществляется в Азербайджан, привлекаются к процедуре утверждения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении агентства.

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