Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи замминистра сельского хозяйства Эльчина Зейналова (в ходе рабочего визита в Узбекистан) с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Акрамом Алиевым.

Зейналов отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются во всех направлениях.

По его словам, характер этих отношений создает прочную основу для расширения взаимного экономического сотрудничества.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в аграрной сфере, одним из ключевых направлений которого является увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, замминистра подчеркнул значительный потенциал для взаимодействия двух стран в таких областях, как передача современных технологий, аграрное образование и аграрные исследования.

В ходе встречи стороны обсудили возможности увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции, а также сотрудничество в таких сферах, как растениеводство, садоводство, шелководство, аграрное образование и исследования.

Отметим, что товарооборот в январе-июне 2024 году между Азербайджаном и Узбекистаном составил 90,986 миллиона долларов США.

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