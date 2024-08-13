На что нужно знать перед строительством частного жилого дома в Азербайджане

Иногда предпринимается попытка строительства частного жилого дома на земельном участке, не отведенном для строительных целей. В этом случае построенный дом считается самовольной постройкой, и обеспечение этого частного жилого дома выпиской, дающей право собственности, становится невозможным.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана сообщает, что при покупке земельного участка под строительство частного жилого дома необходимо определить, зарегистрированы ли права на этот земельный участок в государственном реестре недвижимости.

Нотариальная продажа данного земельного участка невозможна, если права на земельный участок не зарегистрированы в государственном реестре и права не оформлены выпиской из государственного реестра недвижимости. Также следует уточнить, относится ли земельный участок к категории "Земли населенных пунктов", а его назначение - к земельным участкам, предназначенным для приусадебного назначения.

Перед началом строительства частного жилого дома на земельных участках, находящихся в собственности граждан, генеральный план архитектурно-планировочной и строительной территории частного жилого дома, подлежащего строительству, должен предусматривать разработку разделов.

Отметим, что осуществлять Генеральный план архитектурно-планировочной и строительной территории могут только юридические или физические лица, зарегистрированные в Азербайджанской Республике и получившие специальное согласие (лицензию) на осуществление проектной деятельности.

В соответствии со статьей 80 Градостроительного и строительного кодекса на земельном участке, находящемся в собственности, аренде или в пользовании, осуществляется уведомительное производство о строительстве частных жилых домов с числом этажей не более 3, высотой не более 12 метров и длиной пролетов не более 6 метров по назначению. Так, для проверки соответствия соответствующим требованиям в местный орган исполнительной власти представляются разделы архитектурно-планировочного и генерального плана территории застройки проекта объектов строительства, а также копия документа, подтверждающего право собственности, аренды или пользования земельным участком.

Если в течение 10 дней не будет представлено замечаний по проекту, можно начинать строительные работы.

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