Шамахы готовится к очередному Фестивалю винограда и вина

Государственное агентство Азербайджанской Республики по туризму совместно с Исполнительной властью Шамахинского района организуют очередной традиционный Фестиваль винограда и вина. Мероприятие пройдет 7-8 сентября в шамахинском селе Мейсери, на территории виноградарского и винодельческого комплекса ООО "Ширван шереблары".

Как сообщает Day.Az, присоединиться к событию можно, зарегистрировавшись на сайте iTicket.az. Для доставки участников к месту проведения фестиваля перед Центром Гейдара Алиева в Баку будет организован транспорт, который затем также привезет их обратно.

Целью фестиваля, который проводится уже в третий раз, является популяризация местного виноградарства и виноделия, а также донесение до широкой общественности истории становления упомянутых отраслей в нашей стране и проделанной в этой области работы.

В программе фестиваля - дегустации винной продукции местных и зарубежных производителей, различные развлекательные мероприятия и шоу. Посетители получат возможность лучше ознакомиться с процессом выращивания винограда и производства вина, туристическим потенциалом Азербайджана, проследить занимательную историю возникновения винных домов. Действующие в различных регионах нашей страны заводы по переработке винограда и производству вина представят свою разнообразную продукцию, и посетители смогут на месте приобрести понравившиеся образцы по самым доступным ценам.

Фестиваль винограда и вина - это также прекрасная возможность для производителей вина установить новые деловые связи, представить свою продукцию широкой аудитории.

Традиционно организуемый в Азербайджане Фестиваль винограда и вина вызывает большой интерес у местных жителей и туристов. Выбор Шамахы в качестве места проведения фестиваля неслучаен. Будучи одним из ведущих сельскохозяйственных регионов Азербайджана, Шамахы также известен как столица виноделия страны. В целом в республике предпринимаются значительные шаги по развитию виноградарства, реализуются государственные программы, и такие мероприятия, как Фестиваль винограда и вина, являются важной поддержкой политике государства в этом направлении.

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