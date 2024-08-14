Последний шанс зарегистрироваться на автопробег классических авто в Баку

До окончания регистрации для участия в автопробеге и выставке классических автомобилей, организованных Автомобильной Федерацией Азербайджана (AAF), которые пройдут в Баку 25 августа, остается один день.

Как сообщает в среду Day.Az, в автопробеге, который уже стал традицией, могут принять участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Владельцы классических автомобилей могут пройти регистрацию для участия в автопробеге, обратившись по адресу электронной почты AAF [email protected] или по номеру телефона +994 50 295 01 00 до 15 августа.

Перед автопробегом в Приморском национальном парке будет организована выставка классических автомобилей. Автопробег, который стартует от Приморского национального парка, пройдет по улицам столицы, перед Центром Гейдара Алиева и завершится в гольф-клубе Dreamland.

Помимо автомобилей, зарегистрированных в AAF, в автопробеге также примут участие некоторые классические автомобили, представленные в постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева.

В конечной точке маршрута - гольф-клубе Dreamland состоится выставка классических автомобилей. Здесь будет представлена концертно-развлекательная программа в ретро стиле с участием известных исполнителей, а победители будут выбраны в различных номинациях по викторинам, нарядам и автомобилям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!