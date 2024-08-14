Названы работы, проведенные в связи с восстановлением Шушинской реальной школы

В соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 ноября 2022 года, на освобожденных от оккупации территориях проводятся работы по строительству, капитальному ремонту и восстановлению образовательных учреждений.

В среду, в ответ на запрос Trend в министерстве науки и образования Азербайджана сообщили, что продолжается строительство здания на 960 ученических мест для полной средней школы №1 города Агдам. Запланированные работы (около 2 процентов от общего объема работ) были выполнены в течение июля. В общей же сложности выполнено 92 процента работ. Сдача в эксплуатацию запланирована на текущий год, передает Day.Az.

Продолжается строительство здания на 960 ученических мест для полной средней школы имени Мехти Мехтизаде города Джебраил. Запланированные работы (около 3 процентов от общего объема работ) были выполнены в течение июля. Всего же выполнено 83 процента работ. Сдача в эксплуатацию запланирована на текущий год.

Продолжается строительство здания на 960 ученических мест для полной средней школы города Кяльбаджар. Запланированные работы (около 2 процентов от общего объема работ) были выполнены в течение июля. В общей же сложности выполнено 62 процента работ. Сдача в эксплуатацию запланирована на текущий год. Продолжаются малярные работы по внутренним стенам, ограждению, прокладке линий электропередач и канализации. Предусмотрено создание условий для организации обучения в случае переселения в текущем году.

Ремонт здания на 132 ученических места для полной средней школы города Ходжалы завершен на 100 процентов. В течение июля намеченные работы были завершены. В текущем году предусмотрена сдача в эксплуатацию.

Текущий ремонт проводится в здании на 624 ученических места для полной средней школы поселка Кяркиджахан города Ханкенди. Запланированные работы (около 45 процентов от общего объема работ) были выполнены в течение июля. Всего же выполнено 70 процентов работ. В интерьере укладывается плитка-метлах, выполняются отделочные работы, полировка деревянного пола, электро-и сантехнические работы. Ввод в эксплуатацию предсмотрен в текущем году.

Кроме того, в городе Ханкенди в этом году предусмотрен ремонт и сдача в эксплуатацию общеобразовательного учреждения.

Количество детских садов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году - 5.

Ремонтно-строительные работы в здании на 30 мест для Ходжалинского городского яслей-детского сада завершены на 100 процентов. В течение июля намеченные работы были завершены. Сдача в эксплуатацию предусмотрена на текущий год.

Начато строительство здания на 160 мест для яслей-детского дома №1 города Агдам. Работа, намеченная на июль, выполнена. Всего же выполнено 50 процентов работ. Сдача в эксплуатацию также предусмотрена на текущий год.

В здании на 30 мест для яслей-детского сада поселка Кяркиджахан горда Ханкенди проводятся текущие ремонтные работы (выполнены примерно 55 процентов от общего объема работ). Всего же выполнено 80 процентов работ. Штукатурка и покраска фасада продолжаются. На входе выполняются работы по сборке железобетонной конструкции. Сдача в эксплуатацию предусмотрена на текущий год.

Начаты ремонтно-строительные работы здания яслей-детского сада №1 города Физули на 240 мест. Работа, намеченная на июль, выполнена. Всего выполнено 10 процентов работ от общего объема. Сдача в эксплуатацию также запланирована на текущий год.

В городе Ханкенди в здании яслей-детского сада на 80 мест, который планируется сдать в эксплуатацию в текущем году проведены ремонтно-строительные работы.

Количество строящихся школ в 2024 году - 2

Началось восстановление Шушинской реальной школы. За отчетный период произошли определенные задержки в работах из-за внесенных в проект корректировок. Выполнено 7 процентов работ. В текущем году ремонтно-строительные работы будут продолжены.

Продолжается строительство здания на 960 ученических мест для полной средней школы города Зангилан. Запланированные работы (около 5 процентов от общего объема работ) были выполнены в течение июля. Выполнено 50 процентов работ от общего объема. В текущем году ремонтно-строительные работы будут продолжены.

Количество детских садов, строительство которых продолжается в 2024 году - 2

В июле продолжается процесс подготовки проектно-сметной документации на строительство яслей-детского сада №2 на 160 мест в городе Агдам. В текущем году планируется начать строительные работы и сдать его в эксплуатацию в 2025 году.

Проектно-сметная документация здания на 160 мест для Зангиланского городского яслей-детского сада находится на завершающей стадии в результате проведенных в июле работ. В текущем году планируется начать строительные работы и завершить их в мае 2025 года.

Количество учреждений профессионального образования, строительство которых продолжается в 2024 году - 1.

Начато строительство Физулинского профессионального лицея. В июле в котловане проведены формовочные работы, которые пройдут испытания. Выполнено 7 процентов работ (примерно 2 процента от общего объема работ за июль). В текущем году строительные работы будут продолжены.

Количество школ, по которым в 2024 году подготовлена ​​проектно-сметная документация и начнется строительство - 8

Проектно-сметная документация на строительство образовательных учреждений, названия которых указаны ниже, готовится в июле в соответствии с планом текущего года и предусматривает начало строительных работ:

на 600 ученических мест для полной средней школы города Губадлы;

на 960 ученических мест для полной средней школы № 2 города Агдам;

на 400 ученических мест для полной средней школы №1 города Лачин;

на 432 ученических места для полной средней школы села Малыбейли Ходжалинского района;

на 360 ученических мест для полной средней школы поселка Гадрут Ходжавендского района;

на 264 ученических места для полной средней школы села Умудлу Агдеринского района;

полная средняя школа поселка Туршсу города Шуша;

полная средняя школа города Ходжавенд (ремонтно-снабженческие работы).

Количество профессиональных учебных заведений, проектно-сметная документация которых будет разработана и начато строительство в 2024 году - 4.

Подготовка проектно-сметной документации на строительство образовательных учреждений, названия которых указаны ниже, продолжается в соответствии с планом:

Агдамский Центр профессионального образования;

Зангиланский Центр профессионального образования;

Губадлинский Центр профессионального образования;

Шушинский Центр профессионального образования.

В 2024 году количество колледжей, по которым подготовлена ​​проектно-сметная документация и начнется строительство - 1.

Подготовка проектно-сметной документации на строительство образовательных учреждений, названия которых указаны ниже, продолжается в соответствии с планом:

Колледж города Шуша;

В 2024 году количество детских садов, подавших заявки на выделение земель под строительство и начало проектных работ - 3.

Поступили обращения по поводу выделения земельных участков под строительство учебных заведений, названия которых указаны ниже. Подготовительные работы к началу проектных работ были проведены в июле текущего года.

Строительство Джебраильского городского яслей-детского сада (Выделен нижний этаж новопостроенного здания.);

Строительство Кяльбаджарского городского яслей-детского сада;

Строительство Лачинского городского яслей-детского сада.

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