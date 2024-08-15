На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Сообщается, что 15 августа в Каспийском море в 75 километрах к востоку от станции Лянкяран произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 3,7. Очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров.

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