Фактическая погода в Азербайджане

На территории страны наблюдаются дождливые погодные условия

Как сообщила Day.Az, директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова, по предварительным данным, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гедабее, Гейгеле, Огузе, Габале, Халтане, Губе, Геранбое, Кюрдамире, Мингячевире, Евлахе периодически идут дожди, в некоторых местах характерны ливни. Нестабильная дождливая погода сохранится в Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 16 августа, а в регионах-до полудня 17 августа.

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