Крупная партия наркотиков в грузовике с фруктами из Ирана

Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли крупную партию наркотиков, спрятанную в фуре, перевозившей яблоки.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Транспортное средство, следующее транзитом через Азербайджан груженое "яблоками" из Ирана в Россию, было осмотрено на таможенном посту "Юг-Астара".

"Специально обученная собака указала на 4 паллета в прицепе. В ходе досмотра было выявлено 126 свертков марихуаны, скрытых под яблоками, общим весом более 78 тонн", - говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование.