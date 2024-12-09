https://news.day.az/society/1713831.html Крупная партия наркотиков в грузовике с фруктами из Ирана - ФОТО Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли крупную партию наркотиков, спрятанную в фуре, перевозившей яблоки. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).
Крупная партия наркотиков в грузовике с фруктами из Ирана - ФОТО
Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли крупную партию наркотиков, спрятанную в фуре, перевозившей яблоки.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).
Транспортное средство, следующее транзитом через Азербайджан груженое "яблоками" из Ирана в Россию, было осмотрено на таможенном посту "Юг-Астара".
"Специально обученная собака указала на 4 паллета в прицепе. В ходе досмотра было выявлено 126 свертков марихуаны, скрытых под яблоками, общим весом более 78 тонн", - говорится в сообщении.
По данному факту начато расследование.
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