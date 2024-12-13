https://news.day.az/society/1714929.html В Баку спасен мужчина, тонувший в море - ВИДЕО На горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступило сообщение о том, что в акватории Приморского национального парка, находящегося в Сабаильском районе Баку, человек оказался в бедственном положении на воде.
В Баку спасен мужчина, тонувший в море - ВИДЕО
На горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступило сообщение о том, что в акватории Приморского национального парка, находящегося в Сабаильском районе Баку, человек оказался в бедственном положении на воде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, для спасения пострадавшего была оперативно направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
В результате скоординированных действий специалистов удалось спасти Самира Абдуллаева, 2003 года рождения.
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