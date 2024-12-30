В Азербайджане предотвратили контрабанду 68 кг наркотиков из Ирана

Предотвращена контрабанда более 68 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

28 декабря на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Командования погранвойск ГПС было обнаружено и изъято свыше 56 кг наркотических средств.

Также на служебной территории погранотряда "Горадиз" было обнаружено и изъято до 12 кг марихуаны.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.