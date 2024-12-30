https://news.day.az/society/1719737.html В Азербайджане предотвратили контрабанду 68 кг наркотиков из Ирана Предотвращена контрабанда более 68 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС). 28 декабря на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Командования погранвойск ГПС было обнаружено и изъято свыше 56 кг наркотических средств.
В Азербайджане предотвратили контрабанду 68 кг наркотиков из Ирана
Предотвращена контрабанда более 68 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).
28 декабря на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Командования погранвойск ГПС было обнаружено и изъято свыше 56 кг наркотических средств.
Также на служебной территории погранотряда "Горадиз" было обнаружено и изъято до 12 кг марихуаны.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре