Сколько еще сохранится морозная погода?

Начавшееся со вчерашнего дня резкое похолодание сохранится еще несколько дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что рекордная минусовая температура была зафиксирована в феврале 2012 года: "Самая низкая температура в феврале за последние 40 лет была зафиксирована в 2012 году, а морозная погода, начавшаяся 1 февраля, длилась 13 дней. Минимальная температура воздуха 8 февраля в Баку составила минус 11 градусов, тем самым побив рекорд 9-10 февраля 1969 года (9,6 градуса мороза)".

По словам Назима Махмудова, в феврале 2014 года морозный период длился 8 дней, а самая низкая температура составила минус 7,6 градуса: "Минимальная температура воздуха составляла 5,5 градуса в 2021 году, 3,4 градуса в 2017 году, 3,1 градуса в 2023 году и 2,8 градуса в 2024 году. Однако в указанные годы продолжительность такого периода в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 1-3 дня".