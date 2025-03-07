Генеральный муфтий Туркменистана принял участие в церемонии ифтара, организованной посольством Азербайджанской Республики

Посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане в отеле "Йылдыз" в Ашхабаде была проведена церемония ифтара, организованная по случаю священного месяца Рамадан.

Как передает Day.Az, выступая на мероприятии, посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов поприветствовал гостей и поздравил участников с наступлением священного месяца Рамадан. Посол подчеркнул, что этот месяц является воплощением солидарности, доброты и милосердия в исламском мире. Он отметил, что Азербайджан является одной из основных стран, которая придаёт большое значение исламским ценностям и вносит вклад в их распространение. Посол также подчеркнул, что религиозная толерантность является образом жизни в Азербайджане. Он отметил, что стол ифтара призван продемонстрировать солидарность и возвышение исламских ценностей, а также способствовать дружбе и сотрудничеству между народами.

В церемонии ифтара приняли участие генеральный муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев, а также представители дипломатических миссий мусульманских стран, аккредитованных в Туркменистане, и члены их семей. В ходе церемонии генеральный муфтий Ялкаб Ходжакулиев выступил с молитвой, посвящённой значению священного месяца Рамадан.

Во время ифтара были поданы традиционные блюда и сладости азербайджанской национальной кухни.