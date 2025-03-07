https://news.day.az/society/1735159.html Еще один человек скончался из-за отравления спиртом В Бейлагане произошло отравление. Как передает Day.Az, Саяд Велизаде, родившийся в 1996 году, скончался, предположительно, после употребления спиртосодержащего вещества. Этот факт подтвердили его родственники. В настоящее время в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.
Как передает Day.Az, Саяд Велизаде, родившийся в 1996 году, скончался, предположительно, после употребления спиртосодержащего вещества. Этот факт подтвердили его родственники.
Еще один человек скончался из-за отравления спиртом
В Бейлагане произошло отравление.
Как передает Day.Az, Саяд Велизаде, родившийся в 1996 году, скончался, предположительно, после употребления спиртосодержащего вещества. Этот факт подтвердили его родственники.
В настоящее время в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.
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