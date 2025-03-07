Еще один человек скончался из-за отравления спиртом

В Бейлагане произошло отравление.

Как передает Day.Az, Саяд Велизаде, родившийся в 1996 году, скончался, предположительно, после употребления спиртосодержащего вещества. Этот факт подтвердили его родственники.
В настоящее время в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.