https://news.day.az/society/1735159.html

Еще один человек скончался из-за отравления спиртом

В Бейлагане произошло отравление. Как передает Day.Az, Саяд Велизаде, родившийся в 1996 году, скончался, предположительно, после употребления спиртосодержащего вещества. Этот факт подтвердили его родственники. В настоящее время в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.