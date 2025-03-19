Азербайджанские военнослужащие попали в снежную лавину

Военнослужащие срочной службы армии Азербайджана - солдаты Гамидов Руслан Рустам оглу и Иманов Али Тариель оглу попали в снежную лавину в условиях туманной погоды, возвращаясь с места службы, расположенного в Гедабейском районе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении министерства обороны и МЧС Азербайджана.

Отмечается, что в целях обнаружения военнослужащих, несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной местности и сложный рельеф, незамедлительно были начаты необходимые поисковые мероприятия.

"В поисково-спасательных мероприятиях были задействованы силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений армии Азербайджана, министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. О результатах поисков общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в совместном заявлении ведомств.