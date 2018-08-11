«Галатасарай» начал чемпионат Турции с гостевой победы - ВИДЕО

11 августа 2018 10:05

"Галатасарай" стартовал в чемпионате Турции с выездной победы над клубом "Анкарагюджю", передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Один из мячей в составе стамбульцев провел Сердар Азиз. Еще один мяч футболисты "Анкарагюджю" отправили в свои ворота, а Эрен Дердийок установил окончательный счет. Единственный гол у хозяев забил Мостафа Эль-Кабир.

Чемпионат Турции. 2018-2019. 1-й тур

"Анкарагюджю" (Анкара) - "Галатасарай" (Стамбул) - 1:3 (1:2)

Голы: Эль-Кабир, 7. - Азиз, 22. , 31. Дердийок, 90. 

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