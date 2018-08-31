Рамос пощупал плечо Салаха на церемонии награждения УЕФА - ВИДЕО
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после вручения приза лучшему защитнику сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил себе неоднозначный жест в адрес полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
32-летний испанец с призом в руках прошел мимо сидящего в зале египтянина и пощупал его за левое плечо. При этом сам Салах никак не отреагировал на эпизод и даже не посмотрел в сторону Рамоса.
Видео момента опубликована в твиттер-аккаунте @BlogOfTheNet.
В финале Лиги чемпионов минувшего сезона Салах получил серьезное повреждение плеча в борьбе с Рамосом, из-за чего не смог продолжить игру и помочь своей команде, а "сливочные" одержали победу. После матча футбольная общественность обвинила капитана "королевского клуба" в умышленном нанесении травмы египтянину.
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