Райкконен проехал быстрейший круг в истории «Формулы-1»
Пилоты "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель заняли первые два места в квалификации Гран-при Италии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.
При этом во время заездов финну удалось проехать круг со скоростью 263,61 км/ч. Таким образом, он установил новый рекорд по средней скорости за круг.
Предыдущее достижение принадлежало Хуану Пабло Монтойе и было установлено 14 лет назад.
Третья и четвертая позиции у гонщиков "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, передает "Спорт-Экспресс".
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 12-й результат.
15 августа стало известно, что пилот "Макларен" Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" в конце текущего сезона. Знаменитый гонщик выступал в чемпионате на протяжении 17 лет.
Испанец поблагодарил свою команду за проделанную работу, подчеркнув, что постарается провести оставшиеся гонки сезона с максимальной отдачей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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