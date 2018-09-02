Райкконен проехал быстрейший круг в истории «Формулы-1»

Пилоты "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель заняли первые два места в квалификации Гран-при Италии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

При этом во время заездов финну удалось проехать круг со скоростью 263,61 км/ч. Таким образом, он установил новый рекорд по средней скорости за круг.

Предыдущее достижение принадлежало Хуану Пабло Монтойе и было установлено 14 лет назад.

Третья и четвертая позиции у гонщиков "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, передает "Спорт-Экспресс".

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 12-й результат.

15 августа стало известно, что пилот "Макларен" Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" в конце текущего сезона. Знаменитый гонщик выступал в чемпионате на протяжении 17 лет.

Испанец поблагодарил свою команду за проделанную работу, подчеркнув, что постарается провести оставшиеся гонки сезона с максимальной отдачей.