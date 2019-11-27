По информации Financial Times, речь идет о продаже 10% City Football Group, владеющей английским футбольным клубом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Долю в CFG за $500 млн покупает американская инвестиционная компания Silver Lake. Вся стоимость City Football Group, которая принадлежит Abu Dhabi United Group, оценивается в $4,8 млрд. Издание отмечает, что эта сделка - рекордная с точки зрения оценки спортивного бизнеса. Она, как полагают в FT, будет способствовать международной экспансии футбольной группы.

Соответствующее соглашение было подписано председателем совета директоров CFG Халдуном Аль Мубараком и управляющим партнером Silver Lake Эгоном Дурбаном 24 ноября. При этом, как уточняет FT, Abu Dhabi United Group хочет сохранить контрольный пакет в CFG.

Abu Dhabi United Group владеет член королевской семьи ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян. Под председательством Аль Мубарака CFG в последние годы начала покупать футбольные клубы по всему миру. Компании уже принадлежат "Нью‑Йорк Сити", "Жирона", "Торке", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Мельбурн Сити" и другие клубы. А сейчас группа ведет переговоры о поглощении индийского "Мумбаи Сити".

Для Silver Lake эта покупка не первые инвестиции в спорт, однако компания лишь недавно вступила на незнакомую ей территорию, вложив средства организатора боев Ultimate Fighting Championship и голливудское агентство Endeavour. До этого американская компания предпочитала технологический сектор, вкладывая деньги в Alibaba, Dell и Skype.