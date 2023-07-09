https://news.day.az/sport/1579901.html Азербайджанский борец разгромил армянина со счетом 10:0 - ВИДЕО
Азербайджанский борец разгромил армянина со счетом 10:0 - ВИДЕО
Азербайджанский борец Рашад Вейсалов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, прошедшем в Капошваре, Венгрия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в матче за третье место спортсмен клуба "Габала" встретился с армянским соперником Папиком Нерсисяном.
Вейсалов выиграл поединок и завоевал бронзовую медаль, разгромив Нерсисяня со счетом 10:0.
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