Кто возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС?

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt, передает Day.Az.

Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник "Атланты" Тьяго Альмада (27 млн евро), третье - Себастьян Дриусси, выступающий за "Остин" (15 млн евро).

Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. Он провел за команду семь матчей, в которых забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.