Азербайджанский борец победил армянского соперника и вышел в полуфинал
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов победил армянского соперника на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен в весовой категории 63 кг в 1/4 финала победил Грачью Погосяна.

Обыграв соперника со счетом 3:1, 28-летний борец вышел в полуфинал.