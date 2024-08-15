"Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА

Сегодня состоялся матч за Суперкубок УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч прошел в столице Польши Варшаве.

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" встречался с "Аталантой", завоевавшей трофей Лиги Европы. Матч завершился победой "Реала" со счетом 2:0. "Реал" в шестой раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.

В составе испанского клуба отличились Федерико Вальверде (59-я минута), Килиан Мбаппе (58-я минута).