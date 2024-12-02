14-летний фанат прилетел из США ради матча "Карабаха"

14-летний фанат футбольного клуба "Карабах" прилетел из США в Баку, чтобы посмотреть матч "Карабах" - "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Эзизага Самедов проживает с семьёй в Сан-Франциско. Несмотря на переезд в Америку 10 лет назад, он остаётся активным болельщиком "Карабаха".

Для просмотра игры, состоявшейся накануне, Эзизага прибыл в Баку. Он сфотографировался с футболистами клуба и получил автографы на футболке, однако не смог встретиться с главным тренером Гурбаном Гурбановым. Однако удача улыбнулась ему: после матча, попав в пробку, он встретил тренера и сделал с ним фото.

Представляем эти фотографии: