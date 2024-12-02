https://news.day.az/sport/1712116.html 14-летний фанат прилетел из США ради матча "Карабаха" - ФОТО 14-летний фанат футбольного клуба "Карабах" прилетел из США в Баку, чтобы посмотреть матч "Карабах" - "Нефтчи". Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Эзизага Самедов проживает с семьёй в Сан-Франциско. Несмотря на переезд в Америку 10 лет назад, он остаётся активным болельщиком "Карабаха".
14-летний фанат прилетел из США ради матча "Карабаха" - ФОТО
14-летний фанат футбольного клуба "Карабах" прилетел из США в Баку, чтобы посмотреть матч "Карабах" - "Нефтчи".
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Эзизага Самедов проживает с семьёй в Сан-Франциско. Несмотря на переезд в Америку 10 лет назад, он остаётся активным болельщиком "Карабаха".
Для просмотра игры, состоявшейся накануне, Эзизага прибыл в Баку. Он сфотографировался с футболистами клуба и получил автографы на футболке, однако не смог встретиться с главным тренером Гурбаном Гурбановым. Однако удача улыбнулась ему: после матча, попав в пробку, он встретил тренера и сделал с ним фото.
Представляем эти фотографии:
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