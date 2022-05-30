Польша запускает новые авиарейсы в Азербайджан?

Источник: Агентство международной информации Trend

Мы не исключаем запуска авиарейсов в Азербайджан также из других городов Польши.

Об этом сказал Trend в понедельник управляющий директор авиакомпании LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский, передает Day.Az.

"Мы открыты для обсуждения с AZAL вопросов расширения нашего сотрудничества. Хотел бы отметить, что благодаря AZAL польские туристы могут приехать в Баку, а затем уже отправиться в другие города Азербайджана. Что касается запуска новых рейсов из других городов Польши, помимо Варшавы, мы этого не исключаем" - сказал Мильчарский.

По его словам, запуск международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава внесет большой вклад в экономические, культурные и социальные связи между Азербайджаном и Польшей.

"Реализация этого маршрута заняла немного больше времени, чем ожидалось, в основном из-за пандемии COVID-19. Но лучше поздно, чем никогда. Помощь, которую мы получили от правительства Азербайджана, "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), также очень значима", - сказал управляющий директор.

Мильчарский отметил, что не сомневается, что миллионы польских туристов будут приезжать в Азербайджан, чтобы познакомиться с архитектурой, кухней, а также традициями гостеприимства страны.

Он также добавил, что поскольку много азербайджанцев учится в Польше, этот маршрут также облегчит передвижение для студентов.

Напомним, что польский авиаперевозчик выполнил свой первый рейс из Варшавы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку 28 мая. В целом полеты будут выполняться 4 раза в неделю.