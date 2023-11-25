Туристка покрасила ногти в самолете и вызвала шквал негодования

Иностранная туристка, красившая ногти и употребляющая алкоголь во время полёта, разозлила попутчиков и вызвала шквал критики в сети. Историей в соцсетях, согласно Daily Star, поделился один из путешественников, который стал очевидцем происходящего на борту, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Автор поста сообщил, что пассажирка наносила лак на ногти и употребляла алкоголь, который, по её словам, авиакомпания не продавала на борту. "Почему бы женщине не покрасить ногти и не употребить алкоголь, прежде чем она окажется в замкнутом пространстве с сотнями незнакомцев, дышащих переработанным воздухом?" - возмутился он.

Пост быстро стал вирусным, набрав более 20'000 просмотров и вызвав дебаты в комментариях. Особенно активно обсуждался вопрос о качестве воздуха в салоне самолёта. Некоторые пользователи указывали на то, что воздух в салонах полностью обновляется примерно каждые 3 минуты, в то время как автор публикации утверждал, что воздух только частично рециркулируется. Он также рассказал о своей чувствительности к запаху лака для ногтей: "У меня буквально начинается крапивница и одышка от этого запаха". Несмотря на бурное обсуждение, турист не смог решить проблему на месте, поскольку стюардесса "была вынуждена остаться на своём месте из-за турбулентности".

Уточнялось, что большинство пользователей высказывались в поддержку путешественника, осуждая бестактное поведение туристки. "В лаке для ногтей содержатся одни из самых токсичных химических веществ, которые не следует наносить даже дома без открытых окон", - отметил один из комментаторов. "Лак для ногтей легко воспламеняется, давайте не будем об этом забывать", - напомнил второй. "Ничто не сравнится с запахом ацетона в замкнутом пространстве", - добавил третий.

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