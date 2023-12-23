В Таиланде для туристов изменят расписание ночных развлечений: в ближайшему будущем работать до 4 часов утра барам, клубам и другим развлекательным центрам могут разрешить в большем количестве провинций в качестве средства стимулирования экономики. Как сообщает тайская пресса, об этом заявил министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Начиная с пятницы, аналогичное продление рабочего времени уже было введено в развлекательных заведениях в большинстве туристических провинций - Чиангмае, Чонбури, на Пхукете, на Самуи, а также в части Бангкока, включая Каосан Роуд. Также так работать смогли объекты, прикрепленные к зарегистрированным отелям по всей стране.

"Такое продление часов тестируется в течение ограниченного времени с возможностью постоянного продления. Увеличение продолжительности работы приведет к увеличению количества денег в обращении и увеличению возможностей трудоустройства", - заявил глава тайского МВД. Он, правда, потребовал "соблюдения строгих правил" и заявил, что перед расширением схемы будет рассмотрена оценка поведения владельцев и посетителей пабов в течение испытательного периода. Он подчеркнул правила безопасности, введенные операторами объектов, такие как запрет на продажу алкоголя посетителям в состоянии алкогольного опьянения, строгая политика отказа от оружия и наркотиков, а также 20-летний возрастной предел для посетителей. Кроме того, клубам придётся бдить за соблюдением правил вождения в нетрезвом виде - то есть не допускать за руль подвыпивших туристов.

При этом глава наиболее популярного у наших туристов курорта Пхукет Софон Суваннарат уже отчитался, что в первый день работы ночных заведений по-новому было задействовано объединенное подразделение, состоящее из местных административных чиновников, полиции и других представителей власти, которые проинспектировали полосу ночных развлечений вдоль Сой Банг Ла в районе Патонг. Большинство операторов и посетителей развлекательных заведений соблюдают правила, заявил он. Также он отметил, что 95% посетителей были иностранцами.

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