Аэропорт Стамбула впервые в мире перейдет на энергоснабжение от возобновляемых источников

Международный аэропорт Стамбула станет первой воздушной гаванью мира, чьи потребности в электроэнергии будут полностью покрываться за счет солнечной энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию-оператора аэропорта İGA, вся необходимая энергия для функционирования воздушной гавани будет производиться на солнечной электростанции (СЭС), строящейся в провинции Эскишехир.

Мощность новой СЭС в Эскишехире составит 199,32 мВт, а производительность достигнет 340 млн кВт⋅ч в год. Сдача в эксплуатацию солнечной электростанции стоимостью 212 млн евро намечена на конец текущего года.

В İGA отметили, что переход на потребление от солнечной энергии позволит минимизировать выбросы в атмосферу, а к 2050 году этот показатель достигнет нуля.

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