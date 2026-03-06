https://news.day.az/tourism/1820542.html Турист опоздал на рейс, впал в ярость и разнес дьюти-фри в аэропорту - ВИДЕО Турист узнал, что опоздал на свой рейс, и разнес дьюти-фри в аэропорту Греции. Об этом сообщило издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Инцидент произошел в воздушной гавани Афин. 35-летний путешественник пропустил посадку до Кипра и впал в ярость. На видео попал момент с буйным гостем греческой столицы.
Турист опоздал на рейс, впал в ярость и разнес дьюти-фри в аэропорту - ВИДЕО
Турист узнал, что опоздал на свой рейс, и разнес дьюти-фри в аэропорту Греции. Об этом сообщило издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в воздушной гавани Афин. 35-летний путешественник пропустил посадку до Кипра и впал в ярость. На видео попал момент с буйным гостем греческой столицы. Он схватил бутылки со спиртным с полок в магазине и забросал ими других пассажиров.
Уточняется, что дебошир устроил акт агрессии для того, чтобы притвориться психически больным и получить бесплатную депортацию домой. "У него в кармане не было ни единого евро, даже на воду", - сказал греческий телеведущий Тасос Тергиакис.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре