"Ядерные" лекарства: как правильно есть косточки фруктов и ягод, чтобы получить максимум пользы

Почему не стоит выбрасывать косточки от абрикосов, перегородки от орехов и семечки от яблок

Сейчас время витаминного изобилия: на наших столах абрикосы, персики, яблоки, груши, сливы. Все это добро можно использовать на благо своего здоровья буквально до последней косточки и очистка. Как? Знает наш эксперт - фитотерапевт, врач-натуропат Елена Витальевна Свитко.

Абрикосовые косточки vs рак

Насладившись оранжевой сочной мякотью абрикосов, не выбрасывайте косточки. Разбейте их, ядрышки проварите 30 минут в воде, после отделите от коричневой кожуры. Затем подсушите их в духовке и посыпьте при желании сахарной пудрой - вкусный десерт готов! Он благодаря содержанию витамина В17 обладает мощными противоонкологическими свойствами. Абрикосовые ядра также помогают лечить бронхит, коклюш, очищают организм от паразитов.

Безопасная доза для взрослого - 50 г в день, для детей - 25 г. И эту норму стоит соблюдать неукоснительно: в абрикосовых косточках содержится синильная кислота, из-за которой могут сильно пострадать ткани кишечника, да и весь организм.

Яблочные семечки для щитовидки

Крошечные зернышки внутри яблок - богатый источник йода, поэтому ваша щитовидная железа скажет вам спасибо, если вы будете регулярно их разжевывать. Много не надо: как и в абрикосовых косточках, в яблочных зернах есть синильная кислота. Достаточно 7 штучек в день. Но ешьте так, чтобы околоплодные твердые створки не проглатывать, т. к. они не разжевываются и трудны для переваривания, а вот сами семечки тщательно разжевывайте. Такой перекус также поможет вашей сердечно-сосудистой системе, так как семечки богаты калием. А отвар из яблочных очисток - отличное средство при кашле.

Ореховые перегородки

Это еще один богатый источник йода. А еще они обладают противомикробным, антибактериальным, противоопухолевым свойствами. Конечно, их, как яблочные семечки, не пожуешь: это природное лекарство применяют в виде настойки. В зависимости от целей для ее приготовления берется разное количество перегородок и водки.

Так, при мастопатии перегородки 30 орехов поместите в непрозрачную посуду, долейте к ним 150 мл водки, настаивайте 10 суток. Ежедневно в течение двух месяцев принимайте разведенные в воде 15 капель настойки. А вот при заболеваниях щитовидки на 200 г перегородок возьмите 500 мл водки, настаивайте 2 недели и принимайте три раза в сутки по 30 капель.