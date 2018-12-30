Золото 585 пробы: что оно на самом деле содержит

Покупатель, приходящий в ювелирный магазин за новым колечком или парой серег, первым делом сталкивается с так называемой "пробой" драгметалла. Эти маленькие циферки оттиснуты на внутренней стороне украшения. Многие потребители знают, что золото 958-ой пробы гораздо лучше - и дороже - 585-ой. Однако что именно кроется за этими числами, известно не каждому. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на umnaja.ru.

585 проба - что это?

В странах СНГ принята особая система классификации драгоценных металлов. Классы золота выражаются трехзначными цифрами: 585, 750 и т. д. Самыми популярными на этом рынке являются 585 и 958 пробы. Эти три цифры указывают на количество Au в сплаве, который при продаже именуется "золотом". В сплаве 585-ой пробы до 59% Au. Все остальное - добавки, или лигатура.

Зачем "портить" золото другими металлами?

Золото - красивый блестящий металл, ничем практически не окисляющийся ("благородный"). Основная проблема заключается в том, что он слишком мягкий. Изделие из чистого золота легко испортить, поцарапать, согнуть. Этот досадный недостаток ювелиры устраняют путем прибавления к золоту других металлов: железа, свинца, меди и пр. Таким образом они получают золотосодержащие сплавы с более высокими качественными характеристиками. В зависимости от входящих в сплав элементов конечный продукт может иметь тот или иной оттенок. Понижается его себестоимость, увеличивается прочность. В общем, лигатура - это плюс.

Что можно обнаружить в золоте 585 пробы

Согласно российскому ГОСТу 6835-80, к золоту можно добавлять серебро, медь, свинец и некоторые другие металлы. При этом в сплаве 585-ой пробы должно быть не менее 58,5% Au. Максимально допустимая доля серебра - 30%, меди - 34%. Эти металлы добавляют для удешевления и придания сплаву определенного оттенка. Остальные добавки нужны для увеличения прочности.

Их вносят в сплав в небольших количествах. Железа в золотосодержащем сплаве 585-ой пробы может быть не более 0,15%. Сурьмы, свинца и висмута - не более 0,005%. Иногда к золоту прибавляют платину или палладий. Таким образом получают более дорогостоящие драгметаллы. В эти сплавы также примешивают родий (либо иридий), свинец и неизменное железо. В целом, то, что мы привычно называем "золотом", на деле оказывается сложным ассорти целого набора элементов.

Как добавки влияют на цвет

Добавки - это не только прочность и дешевизна, но еще и возможность создавать сплавы разных цветов. Модное сейчас красное (розовое) золото производят путем добавления большого количества меди. Чем ее больше, тем более интенсивный красновато-розовый оттенок имеет драгметалл. Платиновые/палладиевые сплавы с Au имеют серебристо-белый цвет. Это то самое "белое золото", которое неискушенные потребители иногда путают с серебром. Несмотря на некоторую схожесть, белое золото куда презентабельнее последнего.

Обычное же "желтое" золото получают добавлением серебра и небольшого процента меди. Таковы основные ювелирные "хитрости", позволяющие создавать красивые разновидности золотых сплавов.

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