Крысу застукали за воровством бриллиантов
В индийском штате Бихар крыса украла бриллиантовое украшение в ювелирном магазине. Об этом сообщает местная газета The New Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел 4 марта. Владелец магазина Дирадж Кумар (Dhiraj Kumar) пришел на работу и заметил пропажу бриллиантовых серег стоимостью около 23 тысяч рупий. Он заподозрил сотрудников в краже и проверил камеру видеонаблюдения.
На кадрах он обнаружил крысу, которая около 11 часов вечера взобралась на полку с украшениями, схватила желтую упаковку с драгоценностью и скрылась. Работники магазина тщательно обыскали помещение, однако не нашли украденную вещь.
Кумар решил, что крыса была воплощением индийского божества. "Я верю, что бог Ганеша проник в мой магазин в облике крысы, чтобы задобрить серьгами свою мать Парвати в индуистский праздник Махашиваратри (Maha Shivratri). Я счастлив, что для этого он выбрал мой магазин", - признался индиец и добавил, что, если и найдет серьги, пожертвует их в храм Кедарнатха.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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