Как звучит космос за пределами солнечной системы: Voyager-1 загружает новые данные

Voyager-1 уже находится за пределами Солнечной системы, в межзвездном пространстве примерно в 23 млрд км от Земли. Интересно, что аппарат все еще исследует вселенную и только что отправил еще одну порцию новой информации. В частности, он уловил звук окружающего его космоса, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.news.

Voyager-1 и Voyager-2 пока беспрепятственно продолжают свое путешествие в межзвездном пространстве. В течение нескольких лет оба зонда находились за пределами Солнечной системы, но по-прежнему отправляют различную, почти бесценную информацию. К сожалению, Voyager-1 прекратит такие передачи в 2025 году, потому что у него закончится электроэнергия, необходимая для их осуществления.

Недавно зонд зафиксировал характерный "гул", исходящий от окружающей среды. Стелла Кох Окер (Stella Koch Ocker), астрофизик из Корнельского университета, которая входит в группу анализа данных американского космического зонда, говорит, что звук очень слабый и монотонный, так как присутствует в узкой полосе частот.

Точнее, речь идет о звуках вещества, заполняющего Вселенную между звездами, то есть газа, плазмы (газы, нагретые до очень высоких температур) или космической пыли. Благодаря этому открытию ученые смогут лучше понять, как межзвездная среда (то есть вся материя между звездами) взаимодействует с солнечным ветром и как межзвездное пространство влияет на гелиосферу (солнечный диск, защищающий Солнечную систему).

Как долго зонды будет путешествовать по вселенной? По мнению ученых, их полет может занять даже тысячи лет, и мы можем только рассчитывать, что однажды они выполнят одну из целей своей миссии и столкнутся с другой цивилизацией. Ведь на борту обоих зондов есть специальные диски Golden Records, на которых была предоставлена информация о человечестве для чужих цивилизаций.