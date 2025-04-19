Одна из самых известных прорицательниц XX века Ванга скончалась в 1996 году, но её предсказания продолжают сбываться. За свою жизнь она точно предсказала такие события как террористические акты 11 сентября, смерть принцессы Дианы и начало пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Согласно последним данным, именно Ванга предсказала глобальную экономическую катастрофу, которую мир, по её словам, переживёт в 2025 году.

Ванга, настоящее имя которой Вангелия Пандева Гуштерова, прославилась своей способностью видеть будущее и давать точные прогнозы в течение нескольких десятилетий. Ее предсказания подтверждены документально и многочисленными свидетельствами. Сейчас же, по мнению ряда специалистов, она вновь оказалась права, предсказав, что в 2025 году ожидается "всемирная экономическая катастрофа", которая может повлечь за собой цепь кризисов и бедствий.

По словам зарубежных экспертов, нынешние события в мировой экономике отчасти совпадают с ее предсказаниями: снижение курса национальных валют, рост стоимости товаров, резкие биржевые колебания и угрозы глобальной рецессии. Особенно важно отметить, что Трамп в последние месяцы активно вводит тарифы, налагает пошлины на импортные товары и услуги, что вызывает сильное сопротивление в других странах и увеличивает напряженность на международной торговой арене.

Введённые с апреля 2025 года тарифы варьируются от 10 до 50 процентов и применяются к товарам из разных стран. В частности, в Китае с 10 апреля действует тариф 145 процентов на некоторые категории товаров.

"Эти меры провоцируют рост цен, сокращение торговых потоков и ухудшают общую экономическую ситуацию", - поясняют специалисты. Аналитики опасаются, что такая динамика может вылиться в масштабный кризис, аналогичный событиям, что происходили в 2008 году, или даже превзойти тот кризис по масштабам и последствиям.

Несмотря на заявление Трампа о том, что тарифы необходимы для защиты американской промышленности, многие эксперты предупреждают, что такие меры могут стать катализатором начала глобальной рецессии. Если ситуация продолжит развиваться по текущему сценарию, последствия могут затронуть каждую страну, вызвав массовую безработицу, падение производства и социальные потрясения.