https://news.day.az/unusual/1752579.html

В Малайзии поймали гигантского крокодила - ВИДЕО

В Малайзии местные жители поймали гигантскую самку крокодила более четырех метров в длину. Как передает Day.Az, видео происшествия публикует Need To Know (NTK). Крупную рептилию поймали на берегу реки Бату-Пахат в султанате Джохор 8 мая. Самка появилась рядом с деревней.